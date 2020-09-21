Київське "Динамо" хоче продати Соля за 3,5 млн євро - іспанські ЗМІ

Київський футбольний клуб "Динамо" хоче продати іспанського форварда Франка Соля на 3,5 млн євро.

Саме таку суму кияни заплатили за нападника у січні 2019 року, повідомляє іспанське видання Diario de Almeria.

Зазначається, що "Динамо" отримало пропозиції по 28-річному футболістуі від низки іспанських клубів - "Альмерії", "Сельти", "Вальядоліда", "Ельче", "Тенеріфе", "Еспаньола", "Жирони".

Додамо, що Сіль провів за "Динамо" 16 матчів і забив 2 м'ячі.

Фото: diariodealmeria.es.