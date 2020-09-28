Ми вже забули про перемогу в першому матчі – Миколенко

На думку захисника «Динамо», шанси команди 50 на 50.

Захисник «Динамо» Віталій Миколенко відзначив, що кияни не розслабилися після перемоги над «Гентом» (2:1) в першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

«Будемо готуватися до «Генту», а не до окремих гравців. «Гент» грав також як і ми, в суботу, тому шанси 50 на 50. З огляду на той фактор, що ми граємо вдома, думаю, все буде добре у нас.

Я граю три роки в першій команді "Динамо" і за цей час ми жодного разу не виходили з кваліфікації. Тому ніякого розслаблення не може бути і всі футболісти вже забули ту перемогу, яку ми здобули в Генті», - сказав Миколенко.

У цьому сезоні 21-річний Миколенко провів п'ять матчів за «Динамо», в яких не відзначився результативними діями.

Як повідомляв Укрінформ, матч-відповідь між «Динамо» і «Гентом» зіграють 29 вересня, на НСК «Олімпійський». Початок - о 22:00 за київським часом.