Я не дозволив Дерев'янченку включитися – Чарло

Американський боксер назвав бій проти українця – найважчим тестом в кар’єрі.

Чемпіон світу за версією WBC в середній вазі Джермалл Чарло прокоментував ESPN перемогу над українцем Сергієм Дерев'янченком.

«Я змусив мою команду пишатися мною. Я зробив те, що від мене і було потрібно. Я виконав план на бій. Мій тренер Ронні Шилдс сказав мені, що сьогодні я пройшов тест.

Дерев'янченко – жорсткий боєць, але я знав, що він буде таким, розуміючи, що він вийде битися. Питання було в тому, коли він спробує включитися. Мені здається, що в дійсності я не дозволив йому цього зробити. В цьому і полягав мій план на бій», - розповів Чарло.

Дерев'янченко зазнав третьої поразки у професіональній кар'єрі. Раніше в чемпіонських боях Сергій програвав Даніелю Джейкобсу і Геннадію Головкіну.

Як повідомляв Укрінформ, Сергій Дерев'янченко програв одноголосним рішенням суддів американцю Джермаллу Чарло титульний бій WBC в середній вазі.