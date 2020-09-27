Український боксер програв титул чемпіона світу американцю

Український боксер Сергій Дерев’янченко в упертому та видовищному поєдинку програв американцю Джермаллу Чарло.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Новое время".

Американець, в цілому, успішно тримав дистанцію проти суперника і вміло застосовував джеб, завдяки чому завдав розсічення біля лівого ока візаві.

І хоча в третьому раунді Дерев’янченко зумів втриматися на ногах після разючих ударів Чарло, у двох наступних трьохвилинках йому вдалося активізуватися та провести успішні серії.

Проте, після закінчення екватора бою українець став видихатися, крім того, в нього з’явилося друге розсічення біля правого ока, чим скористався американець.

До честі Дерев’янченка, він зберігав активність до самого кінця поєдинку, тримаючись з останніх сил під натиском джебів й апперкотів опонента, але все-таки програв бій одноголосним рішенням суддів: 116−112, 117−111, 118−110. Бій тривав усі 12 раундів.

Фото: twitter.com/showtimeboxing