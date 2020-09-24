38-річний форвард "Мілана" Ібрагімович заразився коронавірусом

Шведський футбольний нападник італійського "Мілана" Златан Ібрагімович здав позитивний тест на коронавірус.

38-річний гравець залишається вдома на карантині, в той час, як "Мілан" 24 вересня зіграє вдома з норвезьким клубом "Буде-Глимт" у кваліфікації Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт італійської команди.

Інші футболісти та клубні працівники "Мілана" здали негативні тести.

Ібрагімович забив три з чотирьох м'ячів своєї команди у матчах з ірландським клубом "Шемрок Роверс" (2:0) у кваліфікації Ліги Європи та "Болоньєю" (2:0) - у стартовому турі Серії А.

Минулому сезоні на рахунку форварда 10 голів та 5 результативних передач у 18-ти зустрічах за "Мілан" у чемпіонаті Італії.

Додамо, що контракт Ібрагімовича з "Міланом" подовжили до літа 2021 року.

Фото: acmilan.com.