Ексфутболіст "Динамо" Данило Сілва завершив кар'єру

Колишній гравець київського "Динамо" Даніло Сілва оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Бразильський захисник провів у професірнальному футболі шістнадцять років, повідомляє офіційний сайт американського клубу "Лос-Анджелес", де гравець виступав з 2019-го.

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За "Динамо" 33-річний футболіст грав з 2010-го по 2017 роки. У складі киян двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки і один Суперкубок України. Гравець також виступав за бразильські клуби "Гуарані", "Інтернасьонал" і "Сан-Паулу". У США також захищав кольори команди "Метростарз".

Фото: wikipedia.org.