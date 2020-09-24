Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA у Страсбургу

Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA у Страсбургу

Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна перемогла у четвер швейцврку Жиль Тайхманн у чвертьфіналі турніру WTA у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол.

Зустріч відповідно 5-ї та 54-ї тенісисток планети завершилася з рахунком 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 25 хвилин.

У півфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу Катержина Синякова (Чехія, №62 WTA) - Аріна Соболенко (Білорусь, 12).

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Іншу півфінальну пару Internationaux de Strasbourg-2020 склали японка Нао Хібіно (84) та Олена Рибакіна (Казахстан, 18).

Фото: j48tennis.net. 

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