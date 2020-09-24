Костюк уперше в кар'єрі вийшла у фінал відбору

Костюк уперше в кар'єрі вийшла у фінал відбору "Ролан Гаррос"

Укрінформ
18-річна українська тенісистка Марта Костюк у четвер здобула право виступати у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").

А півфіналі відбору киянка (№119 світового рейтингу) впевнено обіграла румунку Лауру-Йоану Паар (№199 WTA) - 6:2, 6:2.

Зустріч на корті тривала 1 годину 8 хвилин.

У фінальному матчі відбору суперницею Марти буде японка Курумі Нара (148).

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Додамо, що 2018 року Костюк програла в Парижі у другому колі кваліфікації.

Фото: Getty Images.

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