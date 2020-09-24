Світоліна у четвер зіграє проти Тайхман на турнірі WTA у Страсбургу

У четвер, 24 вересня, перша "ракетка" України зустрінеться зі швейцвркой Жиль Тайхманн у чвертьфіналі турніру WTA у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол.

Переможниця протистояння відповідно 5-й і 54-й тенісисток планети у півфіналі зіграє з кращою у матчі Катержина Синякова (Чехія, №62 WTA - Аріна Соболенко (Білорусь, 12), передає Укрінформ.

На шляху до 1/4 фіналу українка перемогла Магду Лінетт з Польщі (36) - 7:6 (7:0), 7:5.

Тайхман провела у Страсбургу два матчі. Вона здолала Аманду Анісімову (США, 27) - 6:2, 6:3 та Анастасію Павлюченкову (Росія, 38) - 7:6 (7:3), 7:5.

Світоліна виграла два останні поєдинки проти швейцарських тенісисток (2019 року двічі перемогла Белінду Бенчич). Тайхманн свої матчі проти українок програла (2019-го - Ангеліні Калініній, 2018-го - Даяні Ястремській).

Фото: j48tennis.net.