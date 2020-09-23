Українка Калініна перемогла Голубич у відборі на "Ролан Гаррос"
Укрінформ
23-річна уродженка Нової Каховки Ангеліна Калніна (№153 WTA) упевнено стартувала у відборі Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").
У середу українка обіграла у Парижі сьому "ракетку"кваліфікації швейцарку Вікторію Голубич (129) - 6:1, 6:3, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 17 хвилин.
Таким чином, чвертьфінальну стадію відбору "Ролан Гарос" від України подолали Калініна та Марта Костюк (119), яка обіграла Ізабеллу Шинікову з Болгарії (201) - 6:1, 3:6, 6:0.
18-річна Дар'я Снігур (219) поступилася австрійці Барбарі Гаас (142) - 0:6, 7:5, 5:7, а Леся Цуренко (137) - Чаглі Буюкакчай з Туреччини (173) - 2:6, 7:5, 1:6.
Фото: btu.org.