У парному розряді "Ролан Гаррос" за Україну можуть зіграти 8 учасників

На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу відбудеться повний парний турнір - у чоловічому та жіночому розрядах виступлять по 64 дуети.

До заявки основний парної сітки потрапили сім наших учасників, ще один може приєднатися через альтернативний список, повідомляє Тенісний портал України.

Денис Молчанов заявився на "Ролан Гаррос" разом із росіянином Андрієм Рубльовим.

За головний приз поборотися одразу шість українських тенісисток: Людмила і Надія Кіченок зіграють разом, Даяна Ястремська заявилася з Вірою Лапко з Білорусі, Катерина Козлова - з польською тенісисткою Магдою Лінетт, Марта Костюк - з білорускою Олександрою Соснович, Катерина Бондаренко - з Шерон Фічмен з Канади.

Високі шанси зіграти у парному турнірі має й Катаріна Завацька. Разом зі словачкою з Анною-Кароліною Шмідловою вона перебуває в альтернативному списку на першій позиції.

На фото: сестри Кіченок/Getty Images.