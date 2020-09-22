Світоліна обіграла Лінетт і вийшла до 1/4 фіналу турніру у Страсбургу
Укрінформ
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) перемогла у вівторок польку Магду Лінетт (№35 WTA) у другому колі турніру у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол.
Зустріч завершилася з рахунком 7:6 (7:0), 7:5, передає Укрінформ.
Поєдинок на корті тривав 1 годину 59 хвилин.
В 1/4-й українка зустрінеться зі швейцаркою Жіль Белен Тайхманн.
Додамо, що минулого року цей турнір виграла друга "ракетка" України Даяна Ястремська.
Фото: wtatennis.com.