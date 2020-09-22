Світоліна повернулася до ТОП-5 рейтингу WTA

WTA опублікувала новій рейтинг кращих тенісисток планети.

Перша ракетка "України" Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу турніру категорії Premier 5 у Римі піднялася у світовій класифікації на одну сходинку і посідає 5-те місце, передає Укрінформ.

Поліпшила свої позиції і Даяна Ястремська, яка перебуває на 28-у рядку (+1 позиція).

Катерина Козлова опустилася на 88-й рядок (-2), Катаріна Завацька, Марта Костюк та Леся Цуренко зберегли свої позиції - відповідно 112-ту, 119-ту та 137-у.

Ангеліна Калініна посідає 153-тє місце (-1), а Дар'я Снігур - 220-те (-1).

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У парній класифікації сестри Кіченок опустилися на два рядки: Людмила йде 42-ю, а Надія - 46-ю.

Лідирує в одиночному рейтингу Жіночої тенісної асоціації австралійка Ешлі Барті.

Фото: wtatennis.com.