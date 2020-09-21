Румунка Халеп виграла турніру WTA у Римі

Румунська тенісистка Сімона Халеп виграла у п'ятницю турніру WTA серії Premier 5 у Римі із призовим фондом 2 млн 98 тис 290 дол.

У фіналі Халеп (№2 WTA) перемогла Кароліну Плішковову (4) - 6:0, 2:1. У другому сеті чеська теннісітка ка відмовилася від подальшого продовження боротьби, передає Укрінформ.

Таким чином, румунка здобула три титули поспіль (до Рима - у Дубаї та Празі) і підійшла до "Ролан Гаррос" із серією з 14-ти переможних матчів.

Як повідомляв Укрінформ, перша "ракетка" України і шоста тенісистка світу Еліна Світоліна у суботу не змогла досягти півфіналу турніру в Римі.

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В 1/4-й розіграшу харків'янка програла Маркеті Вондроушовій з Чехії (№19 рейтингу WTA) - 3:6, 0:6.

Фото: wtatennis.com.