Лінетт стала суперницею Світоліної у другому колі турніру у Страсбургу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) зустрінеться з полькою Магдою Лінетт (№35 WTA) у другому колі турніру у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол.

21 вересня Лінет перемогла Полін Парментье з Франції. Гра завершилася з рахунком 6:4, 6:3, передає Укрінформ. 2017 році Світоліна обіграла представницю Польщі у третьому колі "Ролан Гаррос". Читайте також: Стаховський і Марченко 21 вересня стартують у відборі "Ролан Гаррос" Додамо, що чинною чемпіонкою грунтового турніру є друга "ракетка" України Даяна Ястремська. Фото: Getty Images.