Лінетт стала суперницею Світоліної у другому колі турніру у Страсбургу

Лінетт стала суперницею Світоліної у другому колі турніру у Страсбургу

Укрінформ
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) зустрінеться з полькою Магдою Лінетт (№35 WTA) у другому колі турніру у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол.

21 вересня Лінет перемогла Полін Парментье з Франції. Гра завершилася з рахунком 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

2017 році Світоліна обіграла представницю Польщі у третьому колі "Ролан Гаррос".

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Додамо, що чинною чемпіонкою грунтового турніру є друга "ракетка" України Даяна Ястремська.

Фото: Getty Images.

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