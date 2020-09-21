Лінетт стала суперницею Світоліної у другому колі турніру у Страсбургу
Укрінформ
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) зустрінеться з полькою Магдою Лінетт (№35 WTA) у другому колі турніру у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол.
21 вересня Лінет перемогла Полін Парментье з Франції. Гра завершилася з рахунком 6:4, 6:3, передає Укрінформ.
2017 році Світоліна обіграла представницю Польщі у третьому колі "Ролан Гаррос".
Додамо, що чинною чемпіонкою грунтового турніру є друга "ракетка" України Даяна Ястремська.
Фото: Getty Images.