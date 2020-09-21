Стаховський і Марченко 21 вересня стартують у відборі "Ролан Гаррос"
Укрінформ
У понеділок, 21 вересня, у Парижі стартувала кваліфікація чоловічого одиночного розряду тенісного турніру Grand Slam "Ролан Гаррос".
В 1/4 фмнала відбору стартують українці Сергій Стаховський (№181 ATP) та Ілля Марченко (208), передає Укрінформ.
Суперником Стаховського будеь Даніель Елахі Галан Ріверос з Колумбії (151), а Марченко на старті зіграє проти Янніка Мадена з Німеччини (152).
Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Франції - 18,2 млн євро. Переможець "Ролан Гаррос" в одиночному розряді отримає 1,6 млн євро, а фіналіст - 850,5 тис.
На фото: Сергій Стаховський/https: /btu.org.