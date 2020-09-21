Стаховський і Марченко 21 вересня стартують у відборі

Стаховський і Марченко 21 вересня стартують у відборі "Ролан Гаррос"

Укрінформ
У понеділок, 21 вересня, у Парижі стартувала кваліфікація чоловічого одиночного розряду тенісного турніру Grand Slam "Ролан Гаррос".

В 1/4 фмнала відбору стартують українці Сергій Стаховський (№181 ATP) та Ілля Марченко (208), передає Укрінформ.

Суперником Стаховського будеь Даніель Елахі Галан Ріверос з Колумбії (151), а Марченко на старті зіграє проти Янніка Мадена з Німеччини (152).

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Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Франції - 18,2 млн євро. Переможець "Ролан Гаррос" в одиночному розряді отримає 1,6 млн євро, а фіналіст - 850,5 тис.

На фото: Сергій Стаховський/https: /btu.org.

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