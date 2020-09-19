Світоліна програла чвертьфінал турніру WTA у Римі

Перша "ракетка" України і шоста тенісистка світу Еліна Світоліна не змогла у суботу дістатися півфіналу турніру WTA серії Premier 5 в Римі із призовим фондом 2 млн 98 тис 290 долл.

В 1/4-й розіграшу українка поступилася Маркеті Вондроушовій з Чехії (№19 рейтингу WTA) - 3:6, 0:6, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 22 хвилини.

Путівку до фіналу Вондроушова розіграє з переможницею протистояння між відповідно 20-ю та 4-ю "ракетками" світу - Елізе Мертенс (Бельгія) та Кароліною Плішковою (Чехія).

В іншому півфінальному поєдинку зустрінуться румунка Сімона Халеп (№2 WTA) та іспанка Гарбіньє Мугуруса (17).

Додамо, що у 2017-у та 2018 роках Світоліна вигравала турнір у Римі.

Фото: wtatennis.com.