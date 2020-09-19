Світоліна: Нині я прекрасно справляюся з тиском на корті

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свій вихід до чвертьфіналу супертурніру WTA Premier 5 із призовим фондом понад 2 мільйони доларів.

Після матчу з росіянкою Світланою Кузнецовою з рахунком 7:6 (8:6), 6:4 Еліна зазначила, що боротьба була запеклою, але їй вдалося упоратися з тиском, повідомляє офіційний сайт WTA.

"Безумовно, задоволена грою. Боротьба була запеклою, як я й очікувала. Світлана - чудовий боєць. З нею легких матчів не буває. Я точно не пам'ятаю, що відчувала, коли тенісний тур припинили у березні. Нині я добре рухаюся, непогано вибудовую розіграші та прекрасно справляюся з тиском", - заявила Світоліна.

В 1/4 фіналу Еліна (№6 WTA) 19 вересня виступить проти 19-ї "ракетки" світу Маркети Вондроушової з Чехії.

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"Наступна суперниця? Я тренувалася з Вондроушової нещодавно, - розповіла українська тенністка. - Зроблю все від мене залежне, щоб добре відновитися, оскільки матч проти Кузнецової забрав багато фізичних сил. Але це у підсумку допомогло мені добре відчути корт, вловити змагальний настрій. Із нетерпінням чекаю на наступний виклик".

Фото: wtatennis.com.