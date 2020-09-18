Світоліна обіграла росіянку Кузнєцову і вийшла до чвертьфіналу турніріу WTA в Римі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна успішно подолала третій раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $2,098 млн.

За вихід до чвертьфіналу змагань посіяна під 4-м номером Світоліна майже за 2 години завдала поразки росіянці Світлані Кузнєцовій 7:6 (8:6), 6:4, повідомляє Укрінформ.

Для Світоліної та Кузнєцової це було п'яте очне протистояння, в якому українка повела з рахунком 4:1.

Путівку до півфіналу турніру Світоліна розіграє з переможницею матчу між 12-м номером "посіву" Маркетою Вондрусовою з Чехії та словенкою Полоною Херцог.

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Додамо, що Світоліна вигравала римський турнір у 2018 і 2019 роках.

На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).