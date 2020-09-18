Ястремська програла Халеп на турнірі WTA у Римі

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася другій "ракетці" світу румунці Сімоні Халеп у третьому раунді турніру WTA серії Premier 5 у Римі (Італія) із призовим фондом 2 млн 098 тис 290 долл.

Зустріч завершилася у п'ятницю з рахунком 5:7, 4:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 29 хвилин. Ястремська перебуває на 29-й сходинці рейтингу WTA.

Також сьогодні проведе свій поєдинок третього кола перша "ракетка" України (№6 WTA) Еліна Світоліна. Її суперниця - росіянка Світлана Кузнецова, яка посідає 38-е місце у світовій класифікації. Для суперниць це буде п'яте очне протистояння. Загальний рахунок зустрічей 3:1 на користь українки.

Додамо, що Світоліна вигравала римський турнір у 2017-у та 2018 роках.

Фото: j48tennis.net.