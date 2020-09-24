Калініна програла американці Лепченко у відборі на "Ролан Гаррос"

23-річна уродженка Нової Каховки Ангеліна Калніна (№153 WTA) програла півфінал відбору Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").

У четвер українка поступилася Варварі Лепченко (США, 183) - 2:6, 5:7, передає Укрінформ,

Тенісистки провели на корті 1 годину 27 хвилин.

Як повідомлялося, у своєму стартовому матчі Ангеліна обіграла у Парижі сьому "ракетку"кваліфікації швейцарку Вікторію Голубич (129) - 6:1, 6:3.

До фіналу відбору від України раніше дійшла 18-річна Марта Костюк, яка в 1/2-й перемогла румунку Лауру-Йоану Паар (№199 WTA) - 6:2, 6:2.

Фото: btu.org.ua.