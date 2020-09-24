«Тампа» вийшла вперед у фіналі Кубка Стенлі
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Укрінформ
«Тампа» вдруге обіграла «Даллас».
В Національній хокейній лізі триває фінальна серія Кубка Стенлі. В матчі №3 «Тампа Бей Лайтнінг» перемогла «Даллас Старз» 5:2, повідомляє Укрінформ.
До 51-ї хвилини матчу «Блискавки» закинули п’ять шайб (Кучеров, Стемкос, Гедман, Пойнт, Палат) і впевнено завершували поєдинок. «Зірки» відповіли лише двома голами (Дікінсон, Гейсканен). 5:2 – перемога «Тампи».
«Тампа» вийшла вперед в серії 2:1. Матч №4 – 26 вересня (03:00 за київським часом).
Як повідомляв Укрінформ, у другому матчі фінальної серії Кубка Стенлі «Тампа Бей Лайтнінг» обіграла «Даллас Старз» 3:2.
Фото: Getty Images