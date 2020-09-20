НХЛ має намір провести повноцінний сезон-2020/2021

Північноамериканська Національна хокейна ліга (НХЛ) розраховує провести наступний сезон у повноцінному форматі.

Як повідомляє офіційний сайт ліги, про це заявив Комісар НХЛ Гері Беттмен, передає Укрінформ.

"Вважаю, що наступний сезон відбудеться в повному обсязі. В ньому буде 82 гри і звичний плей-офф. Як і коли? Поки у нас недостатньо інформації для прийняття рішень, а все інше буде лише спекуляціями на цю тему", - сказав Беттмен.

Функціонер зазначив, що в даний час невідомо, яка ситуація буде з коронавірусом, і коли буде відкрито кордон між США і Канадою.

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Нагадаємо, минулий розіграш регулярного чемпіонату був достроково завершений через пандемію коронавірусу. У плей-офф НХЛ в новому форматі взяли участь 24 команди. Кубок Стенлі у фінальній серії розігрують "Даллас Старз" і "Тампа-Бей Лайтнінг".

Фото: НХЛ.