У Канаді не стало одного із найкращих хокеїстів українського походження Дейла Гаверчука

Легендарний канадський хокеїст і тренер українського походження Дейл Гаверчук помер 18 серпня у віці 57 років після тривалої боротьби з онкозахворюванням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sportsnet.

Зазначається, що Гаверчук тривалий час був обличчям «Вінніпег Джетс», виступав за «Корнуолл Роялс» (QMJHL), «Баффало Сейбрс», «Сент-Луїс Блюз», «Філадельфія Флайєрс».

В чемпіонатах НХЛ — 1188 матчів, у турнірах Кубка Стенлі — 97 матчів.

У складі національної збірної Канади був учасником чемпіонатів світу 1982, 1986 і 1989 (28 матчів, 9+13); учасник Кубка Канади 1987 і 1991 (17 матчів, 6+5). У складі молодіжної збірної Канади учасник чемпіонатів світу 1981.

Дейл Гаверчук народився 4 квітня 1963 року в Торонто в родині українських емігрантів. Свою першу пару ковзанів хлопець отримав у два роки, займатися хокеєм почав з чотирьох років. Заговорити про себе Гаверчук змусив, закинувши усі 8 шайб у фіналі кадетського Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament, в якому його команда перемогла 8:1.

Як нагадали в онлайн-спільноті «Ukrainians in Toronto» в Фейсбуці, Гаверчук був срібним призером чемпіонату світу (1989), бронзовим призером (1982, 1986), володарем Кубка Канади (1987 та 1991), учасником матчу всіх зірок НХЛ (5 разів у різні роки). Він - один із десяти етнічних українців, кого включили до зали слави НХЛ.

Спортсмена не стало в Беррі (штат Онтаріо, Канада).

Пам’ять Гаверчука вшанували хвилиною мовчання напередодні гри Канадієнс Флаєрз.

Фото: sportsnet.ca (John Woods/CP)

Відео: Sportsnet