У Канаді не стало одного із найкращих хокеїстів українського походження Дейла Гаверчука
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sportsnet.
Зазначається, що Гаверчук тривалий час був обличчям «Вінніпег Джетс», виступав за «Корнуолл Роялс» (QMJHL), «Баффало Сейбрс», «Сент-Луїс Блюз», «Філадельфія Флайєрс».
В чемпіонатах НХЛ — 1188 матчів, у турнірах Кубка Стенлі — 97 матчів.
У складі національної збірної Канади був учасником чемпіонатів світу 1982, 1986 і 1989 (28 матчів, 9+13); учасник Кубка Канади 1987 і 1991 (17 матчів, 6+5). У складі молодіжної збірної Канади учасник чемпіонатів світу 1981.
Дейл Гаверчук народився 4 квітня 1963 року в Торонто в родині українських емігрантів. Свою першу пару ковзанів хлопець отримав у два роки, займатися хокеєм почав з чотирьох років. Заговорити про себе Гаверчук змусив, закинувши усі 8 шайб у фіналі кадетського Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament, в якому його команда перемогла 8:1.
Як нагадали в онлайн-спільноті «Ukrainians in Toronto» в Фейсбуці, Гаверчук був срібним призером чемпіонату світу (1989), бронзовим призером (1982, 1986), володарем Кубка Канади (1987 та 1991), учасником матчу всіх зірок НХЛ (5 разів у різні роки). Він - один із десяти етнічних українців, кого включили до зали слави НХЛ.
Спортсмена не стало в Беррі (штат Онтаріо, Канада).
Пам’ять Гаверчука вшанували хвилиною мовчання напередодні гри Канадієнс Флаєрз.
Відео: Sportsnet