«Тампа» зрівняла рахунок у фіналі Кубка Стенлі

«Тампа» обіграла «Даллас» 3:2.

В Національній хокейній лізі триває фінальна серія Кубка Стенлі. В матчі №2 «Тампа Бей Лайтнінг» перемогла «Даллас Старз» 3:2, повідомляє Укрінформ.

«Блискавки» закинули три шайби ще в першому періоді (Пойнт, Палат, Шаттенкірк). Протягом наступних двох третин «Зірки» відповіли лише двома голами (Павелскі, Янмарк-Нюлен). 3:2 – перемога «Тампи».

«Тампа» зрівняла рахунок в серії 1:1. Матч №3 – 24 вересня (03:00 за київським часом).

Як повідомляв Укрінформ, у першому матчі фінальної серії Кубка Стенлі «Даллас Старз» обіграв «Тампу Бей Лайтнінг» 4:1.

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