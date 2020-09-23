«Вольфсбург» - «Десна»: прогноз на дебют чернігівців

Український клуб спробує пробитися до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи.

Українські клуби тиждень тому стартували у новому сезоні єврокубків. Поки все для наших представників складається непогано: «Динамо» перемогло «АЗ», «Колос» сенсаційно пройшов «Аріс». Цей мід-вік буде ще більш насиченим. Кияни та ковалівці зіграють знову, а до них приєднається ще й «Десна». Для чернігівського клубу, титульним партнером якого є компанія Parimatch, це буде дебют на міжнародній арені.

Втретє український клуб протистоятиме німецькому «Вольфсбургу». Спершу це була «Олександрія» у групі минулорічної Ліги Європи, потім «Шахтар» у 1/8-ій фіналу ЛЄ, і от тепер чернігівський клуб у кваліфікації нового сезону. Кожен вболівальник може зробити прогноз на матч, а аналітики Parimatch допоможуть розібратися з тим, чого чекати від гри.

«Вольфсбург» - «Десна»

Прогноз: перемога «Десни» з форою +1,5 голи. Коефіцієнт: 2,37

Завдяки чому «Десна» досягла свого успіху? Узгоджена із головним тренером селекція, ігрова дисципліна, фізична готовність і розумне використання талантів окремих гравців. Подібний рецепт передбачає, що й в матчах проти команд, вищих за класом, «Десна» все одно впирається до останнього. Показові тут навіть не матчі проти «Динамо», в якого чернігівці постійно відбирають очки, а проти «Шахтаря». Минулого сезону «Десна» поступилася «гірникам» у всіх чотирьох матчах, але при цьому лише раз - більше, ніж в один гол.

«Вольфсбург» - «Десна»

Прогноз: індивідуальний тотал «Вольфсбурга» менше 2,5 голів. Коефіцієнт: 1,87

Що таке напад «Вольфсбурга» ми бачили неодноразово. Якщо спростити, то виглядає це так: стримай Вегхорста - і ти стримаєш атаку «вовків». Нідерландський форвард двічі забив албанському «Кукесі» у попередньому раунді кваліфікації, а от проти «Баєра» у першому турі Бундесліги змовчав – і «Вольфсбург» не забив.

Сильні сторони Вегхорста – гра на другому поверсі. У центральних захисників «Десни» проблем у цьому компоненті нема, та й в принципі чернігівці у хороший день цілком можуть залишити Вегхорста на сухому пайку.

У чотирьох матчах проти українських клубів за останній рік «Вольфсбург» лише раз забив більше одного м’яча – у домашньому матчі проти «Олександрії». Але тоді мали місце серйозні помилки голкіпера. Якщо воротар «Десни» Паст не підведе, то чернігівці не мають розсипатися в обороні.

«Вольфсбург» - «Десна»

Прогноз: прохід «Десни». Коефіцієнт: 8,20

Насамкінець, чому б не поборотися за шалений коефіцієнт навіть не на перемогу, а на прохід «Десни»? У стартових матчах «Вольфсбурга» простежується ротація, в якій перевага віддається зовсім не Лізі Європи, а національному чемпіонату. Отож, проти «Десни» варто очікувати десь наполовину основний склад «Вольфсбурга». Лава запасних там непогана, та все ж.

Керманич «Десни» Олександр Рябоконь також надає перепочинок основі. Але у нього якраз пріоритетом є Ліга Європи. Зокрема, проти «Інгульця» минулого туру повний або частковий відпочинок отримали більше половини з тих, хто у четвер вийде з перших секунд.

Ну, і сам коефіцієнт від аналітиків Parimatch дуже ласий. Приміром, непрограш «Десни» оцінюється всього лише 4,60, тоді як саме прохід – майже вдвічі дорожче. Але ж не важко здогадатися, хто більше буде прагнути перевести гру в овертайм чи у серію пенальті і в якої команди від такого розвитку подій лише додасться впевненості у власних силах. А психологія у такі моменти – вирішальний фактор.