Феномен «Десни»

Клуб з Чернігова готується до дебюту в Лізі Європи.

Ситуація з коронавірусом відчутно вплинула на спорт, зокрема на футбол. Команди не мали часу на відпочинок, а футбольні клуби на перебудову між циклами змагань. Це означає, що гравці розпочнуть з тієї ж ноти, на якій закінчили попереднє змагання.

Український чемпіонат 2019/20 був багатий на сюрпризи. Чого очікувати від нового сезону та як виглядатиме сенсаційна «Десна» у боротьбі на два фронти?

Футбольна наука від Рябоконя

Футбольний клуб з Чернігова приємно здивував українського вболівальника та перевершив усі очікування критиків перед початком сезону 2019/20. Скромна «Десна» була лише другий рік в елітному дивізіоні. Свій дебют чернігівці ознаменували восьмим місцем в прем’єр-лізі. А вже наступного 2019-го року боролися за призові місця, нав’язали боротьбу «Динамо» та «Зорі» й вийшли до Ліги Європи.

Які аспекти гри й організації футболу допомогли чернігівській команді заявити про себе?

Незмінний та багаторічний тренер «Десни» Олександр Рябоконь став відкриттям тренерського цеху України в 2019-му році, хоча працює в команді з далекого 2012-го. Він взяв команду з першої ліги і вивів їх до національної першості. Пан Олександр характеризується спокійною та послідовною людиною.

Олександр Рябоконь

Рябоконь став найкращим тренером минулого сезону в УПЛ. Раніше він в одній з післяматчевих прес-конференцій сказав, що нагороди тренера туру, місяця для нього нічого не означають.

Своїм головним завданням він окреслив налаштування якісної гри команди в захисті та організацію швидкої атаки. «Оборона диктує, а атака підлаштовується», - зазначив тренер «Десни» після кубкової гри проти «Миколаєва». Гра колективу побудована на контролі м’яча, як основному компоненті в досягненні успіху. Сам Рябоконь заявляє: «Ми намагаємося захищатися, володіючи м’ячем, не втрачаючи його».

Досвід, універсальність, новий шанс

«Десна» - це команда з досвідченими футболістами. Колектив складається як з перевірених гравців УПЛ, так і з відданих хлопців, що прийшли у вищу лігу у складі «Десни». Середній вік стартового складу на останній тур УПЛ минулого сезону проти «Зорі» складав 28.8 років.

З них захисники Гітченко та Імереков, півзахисник Огиря виступали за «Олександрію», Будківський та Конопля виступали за «Шахтар» (останній досі належить «гірникам»), Хльобас та Калітвінцев вихованці «Динамо». Майже кожен з гравців основного складу проходив бойове хрещення в клубах УПЛ.

Натомість, Філіппов та Фаворов представляли «Десну» в першій лізі й потім стали лідерами команди в УПЛ. Доказом цього є результативність обох: Олександр Філіппов став найкращим бомбардиром команди та зайняв другу сходинку в заліку найкращих бомбардирів УПЛ з позначкою в 16 голів в 30-ти матчах.

Олександр Філіппов

Фаворов був капітаном команди та, як зазначав Рябоконь, «дуже універсальним гравцем». Хоч футболіст найчастіше виступав на позиції правого захисника, проте мав пристойні показники: на його рахунку 8 забитих м’ячів.

В кінці цього успішного сезону багаторічний лідер «Десни» Денис Фаворов перебрався в стан прямих конкурентів, в луганську «Зорю». Перехід видався скандальним, а Денис заявив, що в «Десні» його «виставили за двері».

Новий виклик і посилення

Внутрішньо-командна організація зіграла свою роль. Навіть реалії українського футболу грали на руку чернігівцям. Минулий сезон запам’ятався непереконливою грою киян (прямих конкурентів «Десни»), новий тренер та час перебудови в «Зорі» (ще один прямий конкурент). Довершили картину відверто виснажена групою Ліги Європи «Олександрія», яку чернігівці двічі обіграли в чемпіонаті.

Викликом для команди Рябоконя може стати гра на два фронти. В новітній історії українського футболу траплялися випадки, коли команди не витримували навантажень і видавали дуже посередні сезони. «Олександрія» та «Ворскла» свого часу зіштовхнулися зі щільним календарем і провалювали першу половину сезону через матчі в групі Ліги Європи.

Андрій Гітченко

Глибина складу – один з основних аспектів вдалої гри протягом сезону з матчами на два фронти. Чернігівці вдало попрацювали на трансферному ринку. Їм вдалося взяти в оренду перспективного гравця «Шахтаря» Михайла Мудрика. Він зараз «підриває» футбольні пабліки в соцмережах записами свого фрістайлу.

З ще одним «гірником» Юхимом Коноплею «Десна» продовжила орендний договір ще на рік. В якості вільного агента до клубу приєднався нападник Максим Дегтярьов з «Олімпіка».

Чи зможе «Десна» тримати задану планку й цього сезону? Колектив майже не змінився, Рябоконь продовжує будувати свою команду, підсилену новими виконавцями. На папері картина вимальовується – побачимо, як буде на футбольному полі.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: Укрінформ, сайт ФК "Десна"