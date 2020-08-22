«Десна» представила нову форму
Укрінформ
В цьому сезоні чернігівський клуб дебютує в єврокубках.
Клуб УПЛ «Десна» (Чернігів) презентував ігрову форму на майбутній сезон, повідомляє клубна сторінка у Фейсбук.
Комплекти виконані в традиційних кольорах чернігівського клубу – біло-сині. Розробила форму американська компанія Nike.
22 серпня «Десна» зіграє стартовий матч чемпіонату УПЛ сезону-2020/21 проти «Зорі». Свій перший матч в єврокубках «Десна» зіграє 24 вересня – в 3-у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» представило нову форму.
Фото: facebook.com/desnafc