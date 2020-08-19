Свій перший матч в єврокубках «Десна» зіграє на «Арені Львів»

Чернігівський клуб стартує в третьому кваліфікаційному раунді ЛЄ, матч відбудеться 24 вересня.

«Десна» офіційно повідомила, що перший в історії єврокубковий матч чернігівського клубу пройде на «Арені Львів».

«Перший єврокубковий матч «Десна» проведе у Львові на «Арені Львів».

Сьогодні співробітники «Десни» пройшли навчання на львівській арені під керівництвом представників УЄФА», - сказано в заяві клубу.

Як повідомляв Укрінформ, «Десна» стартує в третьому кваліфікаційному раунді ЛЄ, матч відбудеться 24 вересня.