Свій перший матч в єврокубках «Десна» зіграє на «Арені Львів»
Укрінформ
Чернігівський клуб стартує в третьому кваліфікаційному раунді ЛЄ, матч відбудеться 24 вересня.
«Десна» офіційно повідомила, що перший в історії єврокубковий матч чернігівського клубу пройде на «Арені Львів».
«Перший єврокубковий матч «Десна» проведе у Львові на «Арені Львів».
Сьогодні співробітники «Десни» пройшли навчання на львівській арені під керівництвом представників УЄФА», - сказано в заяві клубу.
Як повідомляв Укрінформ, «Десна» стартує в третьому кваліфікаційному раунді ЛЄ, матч відбудеться 24 вересня.