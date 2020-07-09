"Десна" вперше в історії зіграє у футбольних єврокубках

Перемога київського "Динамо" у фіналі Кубка України з футболу забезпечила "біло-синім", а також чернігівській "Десні" і луганській "Зорі" участь в єврокубках.

"Зоря" в останні роки є постійним учасником Ліги Європи УЄФА, а ось "Десна" вперше в історії зіграє на європейській арені, зазначає Sport.ua.

Якщо "Десна" фінішує другою в чемпіонаті, то буде стартувати з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, який цього року складатиметься з одного матчу. Якщо команда Олександра Рябоконя стане третьою, а динамівці другими, то клуб з Чернігова напряму відправиться в групу Ліги Європи. Якщо другою буде "Зоря", то "Десні" в будь-якому випадку доведеться грати кваліфікацію в Лізі Європи.

Фото: Укрінформ.