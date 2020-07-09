"Динамо" обіграло "Ворсклу" і стало 12-разовим володарем Кубка України з футболу

Футболісти київського "Динамо" у серії післяматчевих пенальті обіграли полтавську "Ворсклу" у фіналі Кубка України сезону-2019/2020.

На ОСК "Металіст" у Харкові в основний і додатковий ігровий час, який завершився внічию 1:1, м'ячі забили Беньямін Вербич (28-ма хвилина) - у киян; Руслан Степанюк (11) - у складі полтавців, повідомляє Укрінформ.

У серії 11-метрових ударів динамівці вирвали перемогу з рахунком 8:7.

На шляху до фіналу-2020 "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" (2:1), "Олександрію" (1:0) та "Минай" (2:0).

Це вже 12-й кубковий здобуток "Динамо" у 17-му фіналі за часи незалежності України.

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У донецького "Шахтаря" залишається 13 кубкових перемог. Ще двічі почесний трофей здобував одеський "Чорноморець" і по одному разу - "Ворскла" та сімферопольська "Таврія".