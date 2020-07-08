УПЛ затвердила календар 31 та 32 турів чемпіонату України з футболу
Як видно із розкладу на сайті УПЛ, сезон не дограють львівські "Карпати", які через фінансові проблеми не з'явилися на два матчі і будуть зняті з чемпіонату.
31-й тур:
Середа, 15 липня
19.00. "Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка)
Четвер, 16 липня
17.00. "Львів" - "Олімпік" (Донецьк)
17.00. "Ворскла" (Полтава) -. "Маріуполь"
19.00. "Десна" (Чернігів) - "Олександрія"
19.00. "Динамо" (Київ) - "Зоря" (Луганськ).
32-й тур:
Неділя, 19 липня
17.00. "Львів" - "Маріуполь"
17.00. "Дніпро-1" - "Ворскла"
19.30. "Колос" - "Динамо"
19.30. "Зоря" - "Десна"
19.30. "Олександрія" - "Шахтар".
Нагадаємо, 30-й тур пройде 11-12 липня.
Турнірне становище після 29-ти турів:
перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29), "Зоря" - 54 (29), "Олександрія" - 44 ( 29), "Колос" - 29 (29);
друга шістка - "Дніпро-1" - 37 (28), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (28), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).
Фото: upl.ua.