УПЛ затвердила календар 31 та 32 турів чемпіонату України з футболу

Українська футбольна Прем'єр-ліга затвердила календар матчів двох заключних турів чемпіонату країни.

Як видно із розкладу на сайті УПЛ, сезон не дограють львівські "Карпати", які через фінансові проблеми не з'явилися на два матчі і будуть зняті з чемпіонату.

31-й тур:

Середа, 15 липня

19.00. "Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка)

Четвер, 16 липня

17.00. "Львів" - "Олімпік" (Донецьк)

17.00. "Ворскла" (Полтава) -. "Маріуполь"

19.00. "Десна" (Чернігів) - "Олександрія"

19.00. "Динамо" (Київ) - "Зоря" (Луганськ).

32-й тур:

Неділя, 19 липня

17.00. "Львів" - "Маріуполь"

17.00. "Дніпро-1" - "Ворскла"

19.30. "Колос" - "Динамо"

19.30. "Зоря" - "Десна"

19.30. "Олександрія" - "Шахтар".

Нагадаємо, 30-й тур пройде 11-12 липня.

Турнірне становище після 29-ти турів:

перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29), "Зоря" - 54 (29), "Олександрія" - 44 ( 29), "Колос" - 29 (29);

друга шістка - "Дніпро-1" - 37 (28), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (28), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).

Фото: upl.ua.