Букмекери дали прогноз на фінал Кубка "Динамо" - "Ворскла"

8 липня на харківській арені "Металіст" пройде фінальний поєдинок Кубка України з футболу між київським "Динамо" та полтавською "Ворсклою".

Букмекери вважають тотальним фаворитом зустрічі столичний клуб, повідомляє Укрінформ.

Контора Parimatch приймає ставки на перемогу "Динамо" в основний час з коефіцієнтом 1,28, на нічию - 5,80, на виграш "Ворскли" - 9,90.

На шляху до вирішального матчу динамівці обіграли донецький "Шахтар" (2:1), "Олександрію" (1:0) та "Минай" (2:0), Полтавчани пройшли ковалівський" Колос "(1:0), чернігівську "Десну" (1:0) і "Маріуполь" (1:1, пенальті - 3:2).

Відзначимо, що динамівці є 11-разовими володарями почесного трофею (більше перемог лише у "Шахтаря" - 13), а футболісти "Ворскли" виграли Кубок 2009 року. Тоді полтавчани перемогли "Шахтар" - 1:0. Це, до речі, був єдиний фінал Кубка України, коли "гірники" поступилися не "Динамо".

Раніше шляхи "Динамо" та "Ворскли" перетиналися в Кубку України лише одного разу. 2012-го столичний клуб на стадії чвертьфіналу обіграв полтавчан і вдома (1:0), і в гостях (4:0).

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Майбутню зустріч розсудить жіноча бригада суддів. Головний арбітр поєдинку - харків'янка Катерина Монзуль, У якості лайнсменов працюватимуть сумчанка Марина Стрілецька та киянка Олександра Ардашева.

Матч, який розпочнеться у Харкові о 21.30, покажуть телеканали "Футбол 1" та "UA: Перший".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.