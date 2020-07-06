Фінальний матч Кубка України з футболу розсудить Катерина Монзуль

Фінальний матч Кубка України з футболу розсудить Катерина Монзуль

Укрінформ
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на фінальний матч Кубка України сезону-2019/2020 між київським "Динамо" та полтавською "Ворсклою".

Зустріч розсудить жіноча бригада суддів, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу. 

Головний арбітр поєдинку - харків'янка Катерина Монзуль,

У якості лайнсменів працюватимуть сумчанка Марина Стрілецька та киянка Олександра Ардашева.

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Матч розпочнеться у середу на харківській арені "Металіст" о 21.30.

Фото: womensfootball.com.

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