Фінальний матч Кубка України з футболу розсудить Катерина Монзуль
Укрінформ
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на фінальний матч Кубка України сезону-2019/2020 між київським "Динамо" та полтавською "Ворсклою".
Зустріч розсудить жіноча бригада суддів, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Головний арбітр поєдинку - харків'янка Катерина Монзуль,
У якості лайнсменів працюватимуть сумчанка Марина Стрілецька та киянка Олександра Ардашева.
Матч розпочнеться у середу на харківській арені "Металіст" о 21.30.
Фото: womensfootball.com.