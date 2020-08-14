«Десна» обіграла «Олімпік» в контрольному матчі

Перший м’яч за чернігівський клуб забив новачок Михайло Мудрик.

«Десна» в контрольному матчі обіграла «Олімпік» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Голи за чернігівський клуб забили Михайло Мудрик і Пилип Будківський.

«Десна» орендувала Мудрика у «Шахтаря» минулого тижня. Термін дії угоди не називають.

Як повідомляв Укрінформ, у минулому сезоні УПЛ команда Олександра Рябоконя посіла четверте місце і зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

Фото: facebook.com/desnafc