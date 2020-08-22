"Десна" обіграла "Зорю" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти чернігівської "Десни" перемогли луганську "Зорю" у стартовому турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Матч у Чернігові завершився 22 серпня з рахунком 3:1, передає Укрінформ.

М'ячі забили: Олександр Філіппов (56-та хвилина, з пенальті), Йоонас Тамм (62) та Пилип Будківський (73) - у господарів; Денис Фаворов (43) - у гостей.

У суботу також відбудеться гра "Олександрія" - "Маріуполь" (початок о 19.30, транслює телеканал "Футбол 2").

Матч "Львів" - "Минай" перенесений на більш пізню дату.

Заключні поєдинки 1-го туру пройдуть у неділю, 23 серпня. Команда "Інгулець" (Петрове) зустрінеться з "Дніпром -1" (14.00, "Футбол 1"), а полтавська "Ворскла" - зі львівським "Рухом" (17.00, "Футбол 1").

Розпочався стартовий тур 30-го чемпіонату України 21 серпня. Володарі "золота" минулої першості - футболісти донецького "Шахтаря" здобули перемогу над ковалівським "Колосом" - 3:1.

На київському НСК "Олімпійський" у "Шахтаря" відзначилися Алан Патрік (60, з пенальті та 69-та) і Тете (72); у "Колоса" - Денис Костишин (76).

Крім того, два пенальті голкіпер "Колоса" Євген Волинець парирував - від Тайсона (45+1 хвилина), та Марлоса (52).

Київські динамівці, яких очолив Мірча Луческу, здолали на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського донецький "Олімпік" - 4:1.

Голи: Віталій Буяльський (8), Владислав Супряга (56) та Віктор Циганков (87) - у киян; Сергій Політило (23) - у суперників. На 15-й хвилині власні ворота вразив донеччанин Тарас Завійський.

Фото: ua-football.com.