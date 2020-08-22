Артем Кравець: За кордоном отримав досвід - позитивний і негативний

Футбольний форвард "Динамо" Артем Кравець, який підписав дворічний контракт з київським клубом, розповів, що йому дав досвід виступів за кордоном.

Гравець відзначив, що придбав цінні навички, які знадобляться в українському клубі, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"За кордоном я отримав великий досвід - як позитивний, так і негативний. Я придбав дуже цінні знання та навички, виступаючи в іспанському, німецькому, турецькому чемпіонатах. Тепер спробую все це використовувати в київському "Динамо". Кожен чемпіонат по-своєму гарний. За увесь ігровий період пам'ятаю лише позитивні моменти, а негативні забуваються. Мені дуже сподобалися уболівальники у Німеччині. Імпонує стиль гри в Іспанії. у Туреччині теж є своя родзинка: там жодна команда не закривається на власній половині поля, усі біжать вперед і намагаються виграти. Словом, всюди було щось хороше, а про мінуси нині говорити не хочеться", - заявив 31-річний футболіст.

Відзначимо, що Кравець офіційно був гравцем "Динамо" у 2005-2017 роки. Останнім часом виступав у чемпіонатах Іспанії, Німеччини та Туреччини. 2018 року підписав контракт з турецьким клубом "Кайсеріспор".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.