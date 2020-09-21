Матчі "Десни" і "Колоса" у Лізі Європи обслуговуватимуть арбітри з Бельгії та Португалії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.

Зустріч у Німеччині між "Вольфсбургом" та чернігівською "Десною" судитимуть рефері з Бельгії на чолі з Лоуренсом Віссером, а матч у Хорватії "Рієка" - "Колос" (Ковалівка) обслуговуватиме бригада арбітрів з Португалії, яку очолює Тьягу Мартінш, повідомляє Укрінформ.

Матчі відбудуться у четвер, 24 вересня. "Вольфсбург" і "Десна" зійдуться о 21.15, "Рієка" і "Колос" - о 21.45.

Протистояння складаються з одного матчу. При нічиїй в основний час проводяться два додаткові тайми, а при необхідності - серія пенальті.

Переможці поєдинків вийдуть до раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА.