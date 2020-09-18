"Колос" і "Десна" отримали потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги Європи

В штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в Ньйоні (Швейцарія) у п'ятницю, 18 вересня, відбулось жеребкування раунду плей-офф, вирішального етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Своїх потенційних суперників отримали дві українські команди - ковалівський "Колос" та чернігівська "Десна", повідомляє Укрінформ.

Футболісти "Колоса", у разі виїзної перемоги 24 вересня над хорватським клубом "Рієка" у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи, зустрінуться у гостях з кращою командою пари "Копенгаген" (Данія) - "Пяст" (Польща).

Інший дебютант єврокубків чернігівська "Десна", якщо на виїзді обіграє німецький "Вольфсбург", зійдеться у гостях з переможцем протистояння "Санкт-Галлен" (Швейцарія) - АЕК (Афіни, Греція).

Поєдинки раунду плей-офф розіграшу заплановані на 1 жовтня.

Нагадаємо, бронзовий призер Української Прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру Ліги Європи УЄФА.

Фото: uefa.com