"Колос" і "Десна" отримали потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги Європи
Своїх потенційних суперників отримали дві українські команди - ковалівський "Колос" та чернігівська "Десна", повідомляє Укрінформ.
Футболісти "Колоса", у разі виїзної перемоги 24 вересня над хорватським клубом "Рієка" у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи, зустрінуться у гостях з кращою командою пари "Копенгаген" (Данія) - "Пяст" (Польща).
Інший дебютант єврокубків чернігівська "Десна", якщо на виїзді обіграє німецький "Вольфсбург", зійдеться у гостях з переможцем протистояння "Санкт-Галлен" (Швейцарія) - АЕК (Афіни, Греція).
Поєдинки раунду плей-офф розіграшу заплановані на 1 жовтня.
Нагадаємо, бронзовий призер Української Прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру Ліги Європи УЄФА.
Фото: uefa.com