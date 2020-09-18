Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу

У київському Будинку футболу у п'ятницю, 18 вересня, пройшла церемонія жеребкування 1/16 фіналу розіграшу Кубка України.

У жеребкуванні взяли участь 22 команди: 11 переможців другого попереднього етапу, до яких приєдналися 11 клубів Прем’єр-ліги, повідомляє Укрінформ.

Результати жеребкування:

"Полісся" (Житомир) - "Минай" (Минай)

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Колос" (Ковалівка)

"Ворскла" (Полтава) - "Львів" (Львів)

"Олександрія" (Олександрія) - "Інгулець" (Петрове)

"Кривбас" (Кривий Ріг) - "Нива" (Вінниця)

"Епіцентр" (Дунаївці) - "Агробізнес" (Волочиськ)

"Верес" (Рівне) - "Миколаїв" (Миколаїв)

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Дніпро-1" (Дніпро)

"Десна" (Чернігів) - "Рух" (Львів)

"Вікторія" (Миколаївка) - "Маріуполь" (Маріуполь)

"ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Олімпік" (Донецьк).

Базовий день 1/16 фіналу Кубка України - 30 вересня.