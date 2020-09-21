"Динамо" вирушило до Бельгії на матч з "Гентом"
Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, в складі динамівської делегації - 23 футболістів, передає Укрінформ.
В Гент вирушило більшість гравців основної обойми "Динамо", які не перебувають зараз в лазареті (нагадаємо, травмовані в даний момент Микита Бурда, Денис Попов і Олександр Тимчик). У Києві залишилися лише Ахмед Алібеков, Міккель Дуелунд, Денис Гармаш і Назарій Русин. Зате в обоймі "біло-синіх" на майбутній поєдинок - остаточно відновився після травми і відіграв в минулу п'ятницю повний матч за "дубль" Артем Шабанов, а також молодий Костянтин Вівчаренко.
Таким чином, делегація "Динамо" включила в себе наступних футболістів, 18 з яких складуть заявку на матч з "Гентом".
воротарі - Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет;
захисники - Віталій Миколенко, Томаш Кендзьора, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Артем Шабанов, Костянтин Вівчаренко;
півзахисники - Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський, Віталій Буяльський;
нападники - Фран Соль, Жерсон Родрігес, Владислав Супряга.
Зробивши тригодинний переліт за маршрутом Київ - Остенде, "Динамо" пересяде на автобус, на якому приблизно за годину добереться до кінцевого пункту свого призначення - Гента.
У вівторок в планах "біло-синіх" теоретичне заняття, а також тренування на полі стадіону "Геламко Арена", де і відбудеться матч з "Гентом".
Нагадаємо, поєдинок "Гент" - "Динамо" відбудеться найближчої середи, 23 вересня. Початок о 22.00 за київським часом.
Фото: dynamo.kiev.ua.