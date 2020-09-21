Румунські арбітри розсудять стиковий матч "Гент" - "Динамо" у Лізі чемпіонів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на перші стикові поєдинки раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч у Бельгії між "Гентом" та київським "Динамо" судитимуть рефері з Румунії, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 40-річний Овідіу Хацеган, асистентами якого стануть Октавіан Шовре і Себастьян Георге, четвертий арбітр - Себастьян Колцеску.

Матч "Гент" - "Динамо" відбудеться у середу, 23 вересня, на "Геламко Арені". Початок - о 22.00 за київським часом.

Поєдинок у відповідь пройде на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 29 вересня, і також розпочнеться о 22.00.

Фото: sempreinter.com.