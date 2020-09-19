Лунін отримав в «Реалі» 13-й номер

Український воротар заявлений за «Кастілью», але може грати і за «Реал».

Український воротар Андрій Лунін отримав ігровий номер в «Реалі». Голкіпер виступатиме під 13-м номером, повідомляє AS.

У минулому сезоні під цим номером виступав Тібо Куртуа, тепер бельгієць буде грати під 1-м номером. Очікується, що 21-річний українець стане дублером Тібо Куртуа в цьому сезоні.

Як повідомляв Укрінформ, «Реал» заявив Луніна за свій фарм-клуб з 3-го дивізіону «Кастілью» через обмежену заявку першої команди на сезон.