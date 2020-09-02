Лунін повертається в першу команду "Реала"

Мадридський "Реал" під керівництвом головного тренера Зінедіна Зідана розпочав тренування перед новим футбольним сезоном в Іспанії.

Офіційний сайт "вершкових" повідомляє, що на першій тренувальній сесії не були присутні лише гравці, які вирушили в розташування національних збірних. У тому числі і воротар Андрій Лунін, якому 3 і 6 вересня у складі збірної України належить зіграти проти Швейцарії (вдома) та Іспанії (на виїзді) відповідно, передає Укрінформ.

Таким чином, інформація про те, що наступний сезон Лунін проведе в першій команді "Реала" підтверджена офіційно.

Нагадаємо, останнім часом Лунін грав в оренді за "Ов'єдо" в Сегунді.

Фото: Goal.