Луніна заявили за «Кастілью», але він залишається другим воротарем «Реала»

Український воротар тренується з першим складом.

Воротаря мадридського «Реала» Андрія Луніна внесли в заявку клубу 3-го дивізіону Іспанії – «Кастілья», повідомляє AS.

Це пов'язано з обмеженою заявкою «Реала» на сезон. Щоб заощадити місце в заявці, Луніна і нападника Родріго заявили за «Кастілью» (фарм-клуб «Реала»), але обидва перебуватимуть в розташуванні першої команди.

Очікується, що 21-річний українець буде дублером Тібо Куртуа в цьому сезоні.

«Кастілья» виступає в 3-му дивізіоні Іспанії. Команду очолює легендарний нападник «Реала» Рауль.

Як повідомляв Укрінформ, що українець стане другим воротарем «Реала» через два роки з моменту переїзду в Мадрид. Попередні два сезони Андрій відіграв на правах оренди в «Леганесі», «Вальядоліді» і «Ов'єдо».

За підсумками сезону-2019/20 «Реал» став чемпіоном Іспанії. Перший матч в новому чемпіонаті команда Зінедіна Зідана зіграє 20 вересня проти «Реала Сосьєдад».

Фото: сайт ФК "Реал" Мадрид