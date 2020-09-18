"Дніпро-1" поступився "Маріуполю" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Третій тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочався у п'ятницю, 18 вересня, поєдинком на "Дніпро-Арені".

Стартовий матч туру між "Дніпром-1" і "Маріуполем" завершився поразкою господарів "Дніпро-Арени" із результатом 1:2 , повідомляє Укрінформ.

Успіх "Маріуполю" принесли результативні удари Артема Бондаренка, який відзначився на 26-й хвилині, та Данила Сагуткіна (78); у складі "Дніпра-1" м'яч забив Олексій Хобленко (60).

У суботу, 19 вересня, зустрінуться "Олександрія" і полтавська "Ворскла", "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області та чернігівська "Десна", київське "Динамо" і ФК "Львів".

На неділю, 20 вересня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" із закарпатським "Минаєм", луганської "Зорі" з донецьким "Шахтарем", львівського "Руха" з ковалівським "Колосом".

Турнірне становище: "Ворскла" - 6 очок (після 2-х ігор), "Маріуполь" - 6 (3), "Динамо" - 4 (2), "Десна" - 4 (2), "Олександрія" - 3 (2), "Шахтар" - 3 (1), "Минай" - 3 (1), "Олімпік" - 3 (2), "Колос" - 3 (2), "Дніпро-1" - 1 (3), "Інгулець" - 1 (2), "Рух" - 0 (1), "Зоря" - 0 (2), "Львів" - 0 (1).

Фото: СК "Дніпро-1".