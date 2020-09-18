«Тампа Бей Лайтнінг» стала другим фіналістом Кубка Стенлі

У півфінальній серії «Блискавки» обіграли «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2.

В Національній хокейній лізі триває плей-офф Кубка Стенлі. Другим фіналістом стала «Тампа Бей Лайтнінг», повідомляє Укрінформ.

В матчі №6 півфінальної серії (фінал Західної конференції) «Тампа Бей Лайтнінг» обіграла в овертаймі «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 і виграла серію з рахунком 4:2.

«Тампа Бей» втретє в історії клубу вийшла у фінал Кубка Стенлі і гратиме у вирішальній серії вперше з 2015 року.

Суперником «Лайтнінг» у фіналі буде «Даллас Старз». Перший матч вирішальної серії сезону – 19 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, першим фіналістом Кубка Стенлі став «Даллас Старз», який обіграв в овертаймі «Вегас Голден Найтс» 3:2 і виграв серію з рахунком 4:1.

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