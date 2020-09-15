«Даллас Старз» вийшов у фінал Кубка Стенлі

«Зірки» обіграли у півфінальній серії «Вегас Голден Найтс» 4:1.

В Національній хокейній лізі триває плей-офф Кубка Стенлі. Першим фіналістом став «Даллас Старз», повідомляє Укрінформ.

В матчі №5 півфінальної серії (фінал Західної конференції) «Даллас Старз» обіграв в овертаймі «Вегас Голден Найтс» 3:2 і виграв серію з рахунком 4:1.

«Даллас» втретє в історії клубу вийшов у фінал Кубка Стенлі і вперше з 2000 року.

Суперником «Старз» у фіналі буде переможець іншої півфінальної серії (фінал Східної конференції) «Нью-Йорк Айлендерс» - «Тампа Бей Лайтнінг». Після чотирьох матчів попереду «Тампа Бей» 3:1.

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