НХЛ: відомі всі пари другого раунду Кубка Стенлі

«Ванкувер» вибив чинного володаря Кубка Стенлі – «Сент-Луїс Блюз». Рахунок серії 4:2.

Сформовано всі чотири пари другого раунду плей-офф Кубка Стенлі, в якому команди Національної хокейної ліги поборються за вихід у фінали своїх конференцій, повідомляє Укрінформ.

Останніми учасниками другого раунду стали «Філадельфія Флайєрс» і «Ванкувер Кенакс». «Філадельфія» виграла серію у «Монреаль Канадієнс» 4:2, а «Ванкувер» вибив чинного володаря Кубка Стенлі – «Сент-Луїс Блюз» 4:2.

Східна конференція:

«Філадельфія Флайєрс» - «Нью-Йорк Айлендерс»

«Тампа Бей Лайтнінг» - «Бостон Брюїнз»

Західна конференція:

«Вегас Голден Найтс» - «Ванкувер Кенакс»

«Колорадо Еваланш» - «Даллас Старз»

Другий раунд стартує матчем «Колорадо» - «Даллас» в ніч на неділю, 23 серпня. Початок - о 3:00 за київським часом.

Як повідомляв Укрінформ, всі матчі плей-офф Кубка Стенлі проходитимуть в Торонто і Едмонтоні при порожніх трибунах.

Фото: сайт НХЛ