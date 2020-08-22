НХЛ: відомі всі пари другого раунду Кубка Стенлі
Сформовано всі чотири пари другого раунду плей-офф Кубка Стенлі, в якому команди Національної хокейної ліги поборються за вихід у фінали своїх конференцій, повідомляє Укрінформ.
Останніми учасниками другого раунду стали «Філадельфія Флайєрс» і «Ванкувер Кенакс». «Філадельфія» виграла серію у «Монреаль Канадієнс» 4:2, а «Ванкувер» вибив чинного володаря Кубка Стенлі – «Сент-Луїс Блюз» 4:2.
Східна конференція:
«Філадельфія Флайєрс» - «Нью-Йорк Айлендерс»
«Тампа Бей Лайтнінг» - «Бостон Брюїнз»
Західна конференція:
«Вегас Голден Найтс» - «Ванкувер Кенакс»
«Колорадо Еваланш» - «Даллас Старз»
Другий раунд стартує матчем «Колорадо» - «Даллас» в ніч на неділю, 23 серпня. Початок - о 3:00 за київським часом.
Як повідомляв Укрінформ, всі матчі плей-офф Кубка Стенлі проходитимуть в Торонто і Едмонтоні при порожніх трибунах.
Фото: сайт НХЛ