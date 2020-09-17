"Зоря" може посилитися футболістом збірної Ірану

Футбольний форвард національної збірної Ірану Аллахʼяр Саядманеш наступні півтора року може провести в українському клубі "Зоря" (Луганськ).

Як повідомляє турецьке видання Hurriyet, сторони дійшли згоди про оренду гравця. Найближчим часом перехід має відбутися, передає Укрінформ.

Минулого сезону 20-річний гравець, який належить іранському клубу "Естегляль", виступав за турецькі команди "Фенербахче" та "Істанбулспор" на правах оренди.

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За збірну Ірану Саядманеш провів 5 матчів і забив три м'ячі.

Фото: hurriyet.com.tr.